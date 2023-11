"L'Iran a observé la faiblesse des pays occidentaux et sait que la politique des otages paye", estime Reza Pahlavi sur i24NEWS

"Le Hamas n'est qu'une tentacule de la pieuvre Téhéran. Comme le Hezbollah, il reçoit des fonds, des entrainements, des équipements"

Interrogé pour la première fois par Christian Malard sur i24NEWS sur le conflit entre Israël et le Hamas, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, s'est dit "soulagé de savoir que des familles vont retrouver les leurs", après la trêve en passe d'être signée. Mais il s'est aussi déclaré inquiet: "L'Iran et ses proxys ont fait des prises d'otages un business... On n'en sort plus. Et il faut s'attendre à ce que ce soit de pire en pire. L'Iran a tiré des leçons des faiblesses et des hésitations du monde occidental, il a compris que la prise d'otage paye".

Pour Reza Pahlavi, "cette stratégie du Hamas du 7 octobre est évidemment celle développée et peaufinée à Téhéran": "C'est une chose d'essayer de combattre les symptômes, le Hamas, et de ramener les otages", a déclaré Reza Pahlavi, "mais il faut surtout guérir la maladie, et la maladie, c'est ce qui est à la source de ce radicalisme et ce terrorisme, c'est-à-dire le régime iranien".

"Il n'était pas dans l'intérêt de ce régime de voir les accords d'Abraham porter leurs fruits, alors ils ont essayé de les saboter", a-t-il ajouté. "Le Hamas n'est qu'une tentacule de la pieuvre Téhéran. Comme le Hezbollah, il reçoit des fonds, des entrainements, des équipements, c'est là que sont investis ces fonds iranien dont le peuple ne bénéficie pas... L'intérêt du monde libre est de mettre fin au régime iranien".

Le fils du dernier Shah d'Iran, ami d'Israël et du monde libre, explique que cette technique des conflits régionaux "a toujours été la même": "s'attribuer le plus de mérite possible sans en assumer la responsabilité, et en subir les conséquences".

En se distançant de l'attaque du Hamas du 7 octobre, l'Iran n'a ainsi pas volé au secours du Hamas. Le guide suprême iranien avait adressé un message clair au chef du Hamas lors de leur rencontre à Téhéran au début du mois de novembre : "Vous ne nous avez pas prévenus de votre attaque du 7 octobre contre Israël, nous n'entrerons pas en guerre en votre nom".