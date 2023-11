Le président égyptien Sissi réclame "la reconnaissance de l'Etat de Palestine"

"Le processus de paix isréalo-palestinien est une idée à bout de souffle", a-t-il affirmé

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a jugé vendredi que le processus de paix isréalo-palestinien était "une idée à bout de souffle", exhortant la communauté internationale à reconnaître en lieu et place un "Etat de Palestine".

Le chef de l'Etat égyptien, qui recevait au Caire les Premiers ministres espagnol et belge, a estimé que raviver le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens "n'est peut-être pas ce qui est nécessaire" dans l'immédiat. "Les résultats de ce cheminement chancelant depuis 30 ans nous disent que nous devons" adopter une approche différente, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse commune, rappelant que la bande de Gaza a été ensanglantée ces dernières décennies par des conflits successifs. Cela passerait par "la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la communauté internationale et son intégration aux Nations Unies... Cela serait un gage de sérieux", a affirmé M. Sissi, quelques heures après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le mouvement terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Cette trêve, négociée avec le concours du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte, doit être assortie de la libération dans l'après-midi d'une dizaine d'otages retenus dans la bande de Gaza contre environ 40 prisonniers palestiniens détenus en Israël.