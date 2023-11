Cisjordanie : exécutions publiques de deux Palestiniens accusés d'avoir collaboré avec Israël

Les Palestiniens étaient accusés d'avoir fourni à Israël des informations conduisant à la mort de trois terroristes

Des factions palestiniennes ont exécuté publiquement, vendredi soir, deux hommes soupçonnés de collaboration avec les forces israéliennes dans la ville de Tulkarem en Cisjordanie, selon les médias palestiniens.

https://twitter.com/i/web/status/1728171902001168609 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les hommes étaient accusés d'être impliqués dans la mort de trois terroristes appartenant aux organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien (JIP), en début du mois. Dans le même temps, des célébrations ont eu lieu en Cisjordanie alors que les prisonniers palestiniens étaient libérés des prisons israéliennes, dans le cadre d'un accord entre Israël et l'organisation terroriste Hamas. 39 Palestiniens ont été libérés hier, dans un "échange" avec 13 otages israéliens. Dans le cadre de cet accord, sur 150 à 300 prisonniers sécuritaires seront échangés contre 50 à 100 otages israéliens. Les plus jeunes sont des jeunes de 14 ans détenus pour des accusations allant de tentatives d'attentats terroristes à des lancers d'explosifs et de cocktails Molotov.