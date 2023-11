Dubaï : Kanye West chante "je viens de bai*** une p*** juive" avec Chris Brown

Le slogan "Ye is Right" (Ye a raison) était apparu sur internet, notamment sur des comptes antisémites sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz, on aperçoit le rappeur Kanye West et le chanteur Chris Brown chantant et dansant lors d'une fête à Dubaï où Kanye West interprète son nouveau titre dans lequel il déclare "je suis antisémite, je viens de bai*** une p*** juive".

Cette année, Kanye West a fait polémique à plusieurs reprises en raison de ses propos clairement antisémites. Le chanteur avait affirmé être un adorateur d'Adolf Hitler, ou remettant en question l'existence de la Shoah. C'est ainsi que le slogan "Ye is Right" (Ye a raison) est apparu sur internet, notamment sur des comptes antisémites sur les réseaux sociaux.

FADEL SENNA (AFP/Archives) Le rappeur américain Chris Brown

Le chanteur de R&B Chris Brown a épaté ses fans vendredi lors de son premier concert à Abu Dhabi à l'Etihad Park. Le concert a eu lieu lors de la deuxième soirée des concerts d'après-course de Yasalam au Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d'Abu Dhabi.