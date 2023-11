Otages : quel rôle jouent l'Egypte et le Qatar ?

De par sa géographie, Le Caire souhaite jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient

La libération des otages samedi soir a été compromise par les terroristes qui ont prétexté des violations du cessez-le-feu par Israël. Ce sont donc des agents du renseignement égyptiens qui ont fait le déplacement à Gaza et qui ont aidé à désamorcer la situation. La pression exercée par l'Egypte a conduit à un dénouement positif, à savoir le retour des 13 otages en Israël.

De par sa géographie, Le Caire souhaite jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient, et fait entendre sa voix pour poser sa vision de l'après-guerre à Gaza. L'Egypte rivalise avec le Qatar qui a accueilli les négociations sur la libération des otages des deux derniers jours. La monarchie ne cache pas son intention d'obtenir d'autres accords de trêve voire un accord permanent d'arrêt des combats entre Jérusalem et les terroristes de Gaza. Le Qatar réussit à parler avec toutes les parties du conflit et se positionne comme un acteur clé. Le Qatar a également réussi à renouer avec les Etats-Unis ces dernières années. Sur le territoire qatari se trouve la plus grande base militaire américaine de la région avec environ 11 000 soldats.

En outre, le Qatar sert de médiateur avec l'Iran et accueille les chefs terroristes du Hamas dans sa capitale. Samedi après-midi, un jet privé avec à son bord des responsables qataris, s'est posé à l'aéroport Ben Gourion. Le but du voyage consiste à négocier un allongement de la trêve à Gaza. Ce samedi, l'émir du Qatar a reçu un appel de Joe Biden pour faire avancer les négociations. Le président des Etats-Unis et son équipe qui ont participé activement aux pourparlers depuis six semaines répètent que les discussions pour parvenir à un accord sont "éprouvantes et difficiles". Le locataire de la Maison Blanche se dit "très impliqué" dans la diplomatie qui se poursuit en parallèle de la guerre et travaille entre autre au retour des otages américains.