“40 femmes et enfants seraient retenus par des civils à Gaza et non par le Hamas” (Premier ministre qatari)

Les négociations sur la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dépendent de la capacité de l'organisation à localiser d'autres otages

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a déclaré que les négociations sur la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dépendent de la capacité de l'organisation terroriste à localiser des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza par des civils, a rapporté le quotidien britannique Financial Times.

Le cessez-le-feu de quatre jours entré en vigueur vendredi dernier, négocié par le Qatar, est censé prendre fin lundi. Le Premier ministre du Qatar a déclaré au Financial Times que plus de 40 femmes et enfants sont détenus à Gaza par des civils et non par le Hamas, et a indiqué que le cessez-le-feu pourrait être prolongé si le Hamas réussissait à l'utiliser pour localiser ces otages. Par ailleurs, le cheikh a affirmé qu'Israël avait fourni au Qatar une liste de plus de 90 femmes et enfants kidnappés lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Selon le quotidien, Israël est prêt à prolonger le cessez-le-feu temporaire s'il existe des « preuves » que le Hamas a davantage de femmes et d'enfants à libérer. Il a également été rapporté que le Hamas aurait déclaré au Qatar que ses combattants n'avaient pas kidnappé de civils, et aurait accusé d'autres groupes armés et des Palestiniens isolés d'avoir attaqué les localités dans le sud d'Israël. Le Qatar a annoncé qu'il continuerait à servir de médiateur entre les parties, mais a noté que le fait de ne pas prolonger la trêve pourrait "embraser toute la région".