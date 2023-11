Ahed Tamimi fait partie des prisonniers qui seront relâchés en échange d'otages

Elle avait été arrêtée le mois dernier pour incitation à la violence

La militante palestinienne Ahed Tamimi, 22 ans, fait partie des 50 prisonniers palestiniens répertoriés par le bureau du Premier ministre israélien comme candidats à la libération dans le cadre de l'accord d'échange d'otages entre Israël et le Hamas, prolongé de deux jours supplémentaires.

Ahed Tamimi, est connue pour une vidéo la montrant affrontant physiquement des soldats de Tsahal en 2017 qui avait fait d'elle un symbole de la résistance palestinienne. Elle a été arrêtée le mois dernier pour incitation à la violence et appel à des actes terroristes.

Elle avait suscité la stupeur en appelant au meurtre des résidents juifs des implantations de Cisjordanie via un post sur son compte Instagram. Dans ce message sans équivoque, elle avait affirmé : "Notre message à la meute de colons - nous vous attendons dans toutes les villes de la Cisjordanie, de Hébron à Jénine. Nous vous égorgerons et vous direz que ce que Hitler vous a fait était une plaisanterie. Nous boirons votre sang et mangerons vos crânes. Allez, on vous attend."

Grâce à la trêve conclue entre Israël et le Hamas, 50 otages ont pu être libérés du Hamas et rentrer en Israël. En échange, de jeunes prisonniers palestiniens et des femmes ont été relâchées. La trêve devrait se poursuivre jusqu'à jeudi.