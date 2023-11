L'Arabie saoudite veut investir en Iran en échange d'une non-intervention dans le conflit Israël-Hamas

Riyad redoute que Téhéran n'encourage ses proxies dans la région à s'impliquer plus frontalement dans le conflit

L'Arabie saoudite a proposé à l'Iran un accord de coopération et d'investissement dans son économie, affectée par les sanctions, en échange de la restriction de l'action de ses proxies régionaux pour empêcher l'escalade du conflit Israël-Hamas en un affrontement plus étendu, a rapporté mercredi Bloomberg. Cette proposition a été faite après l'attaque du Hamas contre Israël le mois dernier et le conflit qui a suivi à Gaza, d'après des responsables arabes et occidentaux informés sur le sujet.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Mohammed ben Salmane

Selon le site d'information, l'offre a également été discutée lors d'une rencontre entre le président iranien Ebrahim Raïssi et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane à un sommet à Riyad consacré à la guerre. Ces discussions, menées de manière confidentielle, visaient à explorer une collaboration plus étroite.

En parallèle, l'Arabie saoudite travaille avec les États-Unis et d'autres alliés arabes pour empêcher l'Iran de militariser le conflit et de renforcer son "axe de résistance", qui inclut des milices au Liban, dans les territoires palestiniens, en Irak, en Syrie et au Yémen. La crainte d'une extension régionale du conflit est aiguë, notamment si Israël continue sa campagne militaire contre le Hamas, un groupe financé, armé et entraîné par l'Iran, qui a tué environ 1 200 Israéliens et enlevé 240 otages le 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à reprendre cette campagne après une trêve ayant abouti à des libérations d'otages.

KHAMENEI.IR / AFP Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei rencontre le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniye, à Téhéran, le 21 juin 2023

Riyad, inquiet d'une escalade régionale, a cherché à inclure l'Iran comme co-sponsor d'une déclaration à la fin du sommet islamique-arabe, qui condamne fermement Israël, appelle à un cessez-le-feu immédiat et propose des étapes vers une solution durable. L'Arabie Saoudite est également motivée par son désir de mettre fin à un conflit de huit ans au Yémen contre les Houthis, soutenus par l'Iran, qui ont ciblé des infrastructures vitales saoudiennes par le passé.