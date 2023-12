Israël veut une zone tampon dans la bande de Gaza d'après-guerre (média)

Plusieurs pays arabes avaient été informés de l'initiative israélienne, dont l'Arabie saoudite

Israël a informé plusieurs pays arabes qu'il souhaitait créer une zone tampon à la frontière avec Gaza une fois les combats terminés, afin d'éviter d'éventuelles attaques à l'avenir, ont déclaré plusieurs sources à l’agence de presse Reuters. Selon l'agence de presse, la zone tampon se situera dans la bande de Gaza. L’Arabie saoudite fait également partie des pays qui ont été mis à jour, malgré le gel des négociations de normalisation. "Israël veut cette zone tampon avec Gaza du nord au sud pour empêcher les terroristes - du Hamas ou d'autres - d'entrer en Israël ou de l'attaquer", a déclaré à Reuters un haut responsable sécuritaire de la région.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza, le 20 novembre 2023

Ofir Fleck, conseiller en politique étrangère du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a déclaré qu'"une zone tampon peut faire partie d'un processus de démobilisation", a-t-il déclaré. Selon Reuters, Israël a déjà affirmé dans le passé qu'il envisageait de créer une zone tampon à l'intérieur de Gaza, mais les sources ont indiqué que la présentation du plan à ses partenaires arabes faisait partie de ses projets futurs pour le territoire. Un responsable américain a indiqué qu'Israël "avait anticipé" la question de la zone tampon et a souligné que Washington s'opposait à tout plan visant à réduire le territoire palestinien. Un haut responsable de la sécurité israélienne a affirmé que la question de la zone tampon était à l'étude. "On ne sait pas exactement quelle sera sa profondeur – et si elle fera un kilomètre, deux kilomètres ou plusieurs centaines de mètres (à l'intérieur de Gaza)", a-t-il ajouté.

La bande de Gaza s'étend sur 40 km de long et entre 5 et 12 km de large – et environ 2,3 millions de personnes y vivent. Dans le même temps, lors d'entretiens avec les chefs des autorités des localités frontalières avec la bande de Gaza, Tsahal a précisé que la question de la zone tampon était examinée dans le cadre de la tentative de restaurer le sentiment de sécurité pour les habitants du sud du pays. Deux responsables égyptiens ont confirmé qu'Israël avait soulevé cette question, entre autres, lors des négociations de médiation qui ont également eu lieu avec le Qatar. En outre, Israël en a également informé la Jordanie et les Émirats arabes unis, et d'autres sources ont déclaré que les pays arabes s'opposaient à l'initiative.