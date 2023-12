Tsahal était au courant un an à l'avance de la planification de l'attaque du 7 octobre (média)

Les militaires étaient au courant qu'un tel scénario pourrait se produire mais ont ignoré les avertissements

Le projet d'attaque du Hamas du 7 octobre est parvenu à Tsahal plus d'un an avant qu'il ne se réalise, selon des documents, des courriels et des interviews, a rapporté vendredi le quotidien américain New York Times.

Cependant, les responsables de la sécurité et des renseignements israéliens ont rejeté ce projet, le qualifiant de simple ambition, affirmant qu'il serait trop difficile pour le Hamas de le mettre en œuvre. Le document, intitulé "Le Mur de Jéricho" et s'étendant sur 40 pages, détaille point par point la planification de l'invasion dévastatrice qui a entraîné la mort de plus de 1 200 personnes lors de ce "Shabbat noir".

Chaim Goldberg/Flash90 Les tombes des résidents du kibboutz Be'eri assassinés par le Hamas le 7 octobre

Le document traduit, qui a été examiné par le New York Times, ne fixe pas de date précise pour l'attaque, mais décrit une attaque systématique visant à occuper des villes israéliennes et à attaquer des bases militaires clés, y compris un quartier général de division. Le document appelait à un barrage de missiles dès l'ouverture, à des drones pour neutraliser les caméras de sécurité, aux tirs d'armes automatiques le long de la frontière, et à des terroristes pour infiltrer Israël en masse à moto et à pied.

Le plan comprenait également des détails sur l’emplacement et la taille des forces militaires israéliennes, des centres de communication et d’autres informations sensibles, ce qui soulève des questions sur la manière dont le Hamas recueille des renseignements et sur l’existence de fuites dans le système de sécurité israélien.

Selon le rapport, le document a été largement distribué parmi les hauts responsables de l'armée et des services de renseignement israéliens, mais ils ont déterminé qu'une attaque de cette ampleur dépassait les capacités du Hamas. On ignore si le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou d’autres hauts dirigeants politiques ont pris connaissance du document.

Des lunettes récupérées sur le site du Festival Nova, théatre d'une tuerie de masse par le Hamas le 7 octobre

L'année dernière, peu après la réception du document, des responsables de la division de Gaza ont déclaré que les intentions du Hamas n'étaient pas claires. "Il n'est toujours pas possible de déterminer si le plan a été pleinement accepté et comment il se manifestera", indique une évaluation de la situation militaire. En juillet dernier, trois mois seulement avant le 7 octobre, une soldate de l'unité 8200 a averti que le Hamas avait mené un exercice d'entraînement intensif d'une journée qui ressemblait à ce qui était décrit dans le programme "Mur de Jéricho", mais ces avertissements ont été rejetés. "Je rejette complètement les affirmations selon lesquelles le scénario est imaginaire", a écrit la soldate dans l'échange de courriels. "L'exercice d'entraînement du Hamas", a-t-elle dit, "était pleinement conforme au contenu du mur de Jéricho. Il s'agit d'un plan conçu pour déclencher une guerre. Il ne s'agit pas d'un nouveau raid contre un village", a-t-elle ajouté. Le journal américain rapporte également que si l'armée avait pris au sérieux les avertissements, les attaques auraient pu être stoppées, voire même empêchées.

En outre, il a été signalé dans un mémorandum du ministère de la Défense de 2016 obtenu par le New York Times, que "le Hamas a l'intention de déplacer le prochain conflit sur le territoire israélien, et il est probable qu'une telle attaque inclura l'enlèvement de les otages et l’occupation d’une localité israélienne (et peut-être même de plusieurs localités).