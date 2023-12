La Libye libère quatre terroristes du Hamas après une médiation turque

Les quatre hommes avaient été condamnés pour avoir fait passer des armes dans la bande de Gaza en 2016

Les autorités libyennes ont libéré vendredi quatre militants du Hamas qui avaient été arrêtés en 2016 pour avoir fait passer des armes dans la bande de Gaza. Les quatre hommes, Marwan Al-Ashqar, son fils Baraa, Moeid Abd et Nasib Choubair, ont été arrêtés à Tripoli en octobre 2016. En février 2019, ils ont été condamnés à des peines de prison allant de 17 à 22 ans pour trafic d'armes et espionnage. Des médias libyens ont indiqué que leur libération a été effectuée à la demande du procureur local, suite à une "médiation turque". Après leur libération de la prison de Tripoli, les quatre hommes se sont envolés pour la Turquie, et de là pour le Qatar, où résident les dirigeants de l'aile politique de l'organisation terroriste.

https://twitter.com/i/web/status/1730883695844770168 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une photo diffusée sur les réseaux sociaux montre les prisonniers récemment libérés assis dans un jet privé quittant la Libye. Toutefois, leur destination exacte, la Turquie ou le Qatar, reste incertaine. Cette libération, dans laquelle la Turquie est soupçonnée d'être impliquée, intervient dans un contexte où le président turc Erdogan, connu pour sa position critique envers Israël, a accusé ce dernier de perpétrer un génocide à Gaza et a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la région.

Samedi, Erdogan a déclaré que "le Hamas n'est pas une organisation terroriste », et que "personne ne devrait s'attendre à ce que je le définisse autrement". Le président turc a également affirmé que "le Hamas ne devrait pas être exclu d'une solution possible au conflit dans la bande de Gaza. Le Hamas est une réalité en Palestine, c'est un parti politique là-bas, il a participé aux élections en tant que parti politique et a gagné", a-t-il déclaré dans des propos diffusés par son bureau.

"Nous formulons notre politique étrangère à Ankara et la concevons uniquement selon les intérêts de la Turquie et les attentes de notre peuple", a ajouté Erdogan.