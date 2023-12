Plusieurs attaques dans la même journée: les Houthis sèment la terreur en mer Rouge

Les Houthis ont également mené une attaque combinée de drones et de missiles visant deux navires israéliens présumés

Les médias britanniques ont rapporté ce dimanche qu'un navire britannique naviguant en mer Rouge et battant pavillon des Bahamas avait été touché par des tirs de roquettes.

Selon les informations, le navire a été touché alors qu'il naviguait à 35 milles marins à l'ouest des côtes du Yémen. Il a également été rapporté que l'Agence du commerce maritime du Royaume-Uni (UKMTO), qui opère au service de la Royal Navy du Royaume, avait reçu un avertissement concernant une activité suspecte, notamment une "possible explosion" en provenance du Yémen. Suite à cela, l'agence a suggéré au navire "d'agir avec prudence."

Peu de temps après, un responsable du Pentagone a déclaré à Al Jazeera que des missiles et des drones avaient été lancés depuis le Yémen sur le destroyer américain Kerney et des navires commerciaux dans la mer Rouge. Plus tard, Reuters a rapporté qu'un drone avait ciblé le navire Containers au large du port de Hodeida au Yémen. Selon des sources yéménites, les Houthis ont également mené une attaque combinée de drones et de missiles visant deux navires qui seraient israéliens en mer Rouge. L'un des navires aurait été touché.

Ces incidents surviennent dans un contexte de tensions dans la région, après que les Houthis, l'organisation terroriste chiite opérant pour le compte de l'Iran, ont menacé d'attaquer des navires appartenant à des Israéliens. Le mois dernier, le groupe rebelle a détourné un navire israélien avec 22 membres d’équipage à son bord.