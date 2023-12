Gaza : l'inaction de la communauté internationale est "honteuse", selon l'émir du Qatar

"Il est honteux pour la communauté internationale de laisser ce crime odieux se poursuivre depuis près de deux mois"

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a qualifié mardi de "honteuse" l'inaction de la communauté internationale face à la poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

"Il est honteux pour la communauté internationale de laisser ce crime odieux se poursuivre depuis près de deux mois, avec des massacres systématiques et délibérés de civils innocents, notamment des femmes et des enfants", a-t-il déclaré à l'ouverture du sommet du Conseil de Coopération du Golfe à Doha.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après les attentats du 7 octobre qui ont fait 1 200 morts, pour la plupart des civils, et qui ont donné lieu à la prise de 240 otages, selon les autorités israéliennes. En représailles à la pire attaque de son histoire, Israël a promis d'éradiquer le Hamas et d'obtenir la libération de tous les otages détenus à Gaza. Le Qatar a joué un rôle clé de médiateur dans les négociations qui ont abouti à la libération de dizaines d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens et d'un accès à l'aide humanitaire au cours d'une trêve de sept jours qui s'est achevée vendredi. Le Hamas et Israël se sont mutuellement accusés d'être responsables de la fin de la pause humanitaire et de la recrudescence des violences dans le territoire.

Le souverain qatari a déclaré que son pays "s'efforçait constamment de renouveler" la trêve, qui, a-t-il ajouté, "n'est pas une alternative à un cessez-le-feu permanent".

Il a appelé à "une enquête internationale sur les massacres commis par Israël" et a condamné le fait que des civils de toutes les nationalités et de toutes les religions soient pris pour cible