Le Hamas a drogué les otages libérés pour donner l'impression qu'ils étaient calmes et heureux (ministère)

La professeur Ronit Endevelt a cité spécifiquement le médicament Clonazepam

Le ministère israélien de la Santé a révélé, mardi, que les otages libérés par le Hamas ont reçu un tranquillisant de type Clorox et des vitamines "pour qu’il aient l’air heureux et optimistes" après avoir subi des sévices physiques, des privations et une terreur psychologique pendant plus de 50 jours dans la bande de Gaza". La directrice de la division nutrition du ministère, la professeur Ronit Endevelt, a cité spécifiquement le médicament Clonazepam. Connu sous le nom de Clonex en Israël et vendu sous les marques Klonopin et Rivotril ailleurs, ce médicament est utilisé pour prévenir et traiter les troubles anxieux, les crises d'épilepsie, la manie bipolaire, l'agitation associée à la psychose et les troubles obsessionnels compulsifs.

Le représentant du ministère n'a pas précisé si la prise de médicaments a été confirmée par des analyses sanguines effectuées sur les otages libérés dans des hôpitaux israéliens, ou par le témoignage des otages libérés, ou les deux. Les familles des otages qui se sont exprimées plus tôt devant la commission ont été les premières à soulever la question. Le député de Shas, Yonatan Mishraki, demande instamment au ministère de la Santé d'envoyer aux organisations de santé du monde entier un rapport officiel détaillant les preuves de l'administration de médicaments et d'autres résultats médicaux après le retour des otages libérés. 105 otages ont été libérés en sept jours de trêve sur les 240 otages emmenés le 7 octobre dans la bande de Gaza.