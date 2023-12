Gaza : l'OMS vide ses entrepôts de Khan Younès, sur conseil d'Israël

L'armée israélienne a nié mardi matin avoir demandé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vider dans les 24 heures un entrepôt d'aide médicale

L'OMS a indiqué mardi avoir presque entièrement déplacé son matériel médical qui était situé dans deux entrepôts à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, assurant qu'Israël lui avait conseillée d'agir ainsi.

L'armée israélienne a nié mardi matin avoir demandé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vider dans les 24 heures un entrepôt d'aide médicale dans le sud de la bande de Gaza, comme l'avait affirmé lundi son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter). Lors d'un point de presse mardi à Genève, le représentant de l'OMS dans les territoires palestiniens, le Dr Richard Peeperkorn, a assuré qu'Israël leur avait bien recommandé de déplacer le matériel.

S'exprimant en visioconférence de Gaza, il a précisé qu'il n'y a pas eu de "document" d'Israël, mais un "contact direct avec l'OMS à Gaza, avec mon équipe et moi-même".

Engagée depuis le 27 octobre dans une offensive terrestre dans le nord du territoire palestinien, l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza, près de deux mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre.

COGAT Spokesperson's Office Humanitarian aid trucks entering the northern Gaza Strip.

Le Dr Peeperkorn a expliqué que l'OMS avait notifié dimanche à Israël son intention d'acheminer lundi auprès de Médecins sans frontières (MSF) et de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) une partie de ses fournitures situées dans deux entrepôts médicaux à Khan Younès. Puis lundi matin, a-t-il poursuivi, "on nous a informé qu'il valait mieux le vider le plus possible. Nous avons alors clarifié la situation et on nous a avisé du fait que nos entrepôts se trouvaient dans une zone où il avait été demandé à la population d'évacuer et qui deviendrait très probablement une zone de combat actif dans les jours à venir". "Lorsqu'une armée vous demande ou vous recommande quelque chose, que vous disposez de 24 heures pour le faire et qu'après cela il sera très peu probable que vous puissiez atteindre votre entrepôt, il est évident que vous vous y conformez", a souligné le responsable de l'OMS, insistant sur le fait qu'"il n'y a pas d'autre choix". Depuis l'OMS a fait sortir près de 90% du matériel qui se trouvait dans ses deux entrepôts, et les a déplacé dans un site plus petit à Rafah.