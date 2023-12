Des Gazaouis tentent de protester contre le Hamas "avant qu'il ne soit trop tard"

"Notre peuple devrait descendre dans la rue et montrer qu'il ne veut pas mourir au nom de la guerre menée contre Israël et les groupes irresponsables"

Les réseaux sociaux palestiniens ont montré ces dernières heures des vidéos montrant des habitants de Gaza protester contre l'organisation terroriste Hamas, alors que les combats se poursuivent à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.

"Notre sang coûte cher", ont affirmé des habitants alors qu'un appel destiné à tous les citoyens a été lancé sur les réseaux sociaux pour qu'ils sortent et manifestent dans les rues "avant qu'il ne soit trop tard".

"S'opposant à la guerre, notre peuple devrait descendre dans la rue et montrer qu'il ne veut pas mourir au nom de la guerre menée contre Israël et contre les groupes irresponsables", mentionne l'un des messages diffusés sur l'application de messagerie Telegram.

"Nous appelons à descendre dans les rues de Khan Younès et de Rafah pour demander haut et fort l'arrêt de la guerre [...] Nous blâmons l'échec du système tout entier à Gaza", ont-ils affirmé. Par ailleurs, des vidéos ont circulé ces derniers jours montrant des habitants de Gaza qui tentent de piller des camions d'aide humanitaire, profitant de l'absence de policiers du Hamas. Les internautes ont décrit ces images comme symbolisant l'"anarchie" et les perçoivent comme le reflet d'une perte de contrôle de l'organisation terroriste sur le territoire palestinien.