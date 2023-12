"Le gouvernement Netanyahou met la région en danger pour sa survie politique" (Erdogan)

Erdogan a demandé à plusieurs reprises que le dirigeant israélien soit jugé pour "crimes de guerre"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi qu'Israël ne devrait pas être autorisé à "s'en tirer" avec ses crimes présumés commis à Gaza. Dans un discours prononcé mardi lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe à Doha, M. Erdogan a également accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est empêtré dans des problèmes judiciaires, de mettre toute la "région en danger pour sa survie politique". "L'administration Netanyahou met en danger la sécurité et l'avenir de toute la région afin de prolonger sa vie politique", a déclaré M. Erdogan.

"La mort de 17 000 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, est un crime contre l'humanité et un crime de guerre et Israël ne devrait pas s'en tirer avec ces crimes", a-t-il ajouté, citant un bilan encore plus élevé que celui du Hamas, qui fait état de plus de 15 800 morts.

(AP Photo/Khalil Hamra, file) FILE - Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Istanbul, Turkey

Le Hamas ne fait pas de distinction entre les morts civils et combattants, mais affirme que 70 % des morts étaient des femmes et des enfants. Ces chiffres ne peuvent être confirmés et incluent probablement des personnes tuées par des tirs de roquettes ratés à l'intérieur de la bande de Gaza. Critique virulent des actions d'Israël à Gaza, M. Erdogan a demandé à plusieurs reprises que le dirigeant israélien soit jugé pour crimes de guerre présumés.