Yémen : le cargo saisi par les Houthis devient une attraction touristique

Le navire commercial Galaxy Leader a été pris d'assaut par le groupe soutenu par l'Iran en mer Rouge le mois dernier

Le mois dernier, les terroristes houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont saisi le navire commercial Galaxy Leader. Désormais, ce navire est devenu une attraction touristique prisée, attirant des dizaines de Yéménites qui viennent le visiter au large du port d'al-Salif, en mer Rouge, sous contrôle houthi. Les visiteurs sont accueillis à bord par des petits bateaux de pêche et des chants houthis résonnent à travers des haut-parleurs installés sur les tours du navire. Pendant ce temps, l'équipage du Galaxy Leader, un transporteur de voitures sous pavillon des Bahamas, a été autorisé à maintenir un contact limité avec leurs familles, alors que plusieurs pays font pression pour obtenir leur libération. D'après la compagnie de sécurité maritime Ambrey et le site spécialisé dans le transport maritime TradeWinds, le cargo appartient à Ray Car Carriers, une société britannique contrôlée par l'homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar.

Après avoir été intercepté en mer le 19 novembre par des commandos houthis, le navire a été amené au port d'Hodeidah, puis redirigé vers le port voisin d'al-Salfi, situé dans la région nord du Yémen contrôlée par les Houthis. Selon les autorités israéliennes, l'équipage du bateau comprenait des citoyens de divers pays: des Bulgares, des Philippins, des Ukrainiens ou encore des Mexicains, mais aucun Israélien. Le navire est affrété par la société japonaise Nippon Yusen. Les États-Unis ont imputé aux Houthis une série d'attaques dans les eaux du Moyen-Orient depuis que la guerre a éclaté entre Israël et le groupe terroriste palestinien Hamas le 7 octobre. Trois navires ont été attaqués dans la zone de la mer Rouge dimanche.

AFP Une visite organisée par les rebelles houthis du Yémen (à bord) le 22 novembre 2023 montre le cargo Galaxy Leader, saisi deux jours plus tôt

Lors d'une session de l'assemblée de l'organe directeur suprême de l'agence maritime des Nations unies, les États-Unis, les Bahamas et le Japon ont demandé la libération inconditionnelle du Galaxy Leader et de son équipage. La délégation japonaise a déclaré à l'assemblée de l'Organisation maritime internationale qu'elle "condamnait fermement ces actes qui menacent la sécurité et la liberté de navigation dans cette zone". Le gouvernement japonais a aussi condamné "avec fermeté" lundi la saisie du Galaxy Leader, qui était opéré par la compagnie japonaise Nippon Yusen (NYK) et qui avant sa capture était en route pour l'Inde. Aucun ressortissant japonais n'était à bord selon Tokyo.