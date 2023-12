Irak : tirs de roquettes contre l'ambassade américaine à Bagdad

"Trois roquettes Katioucha qui visaient l'ambassade américaine sont tombées à proximité de la Zone verte"

Au moins trois roquettes visant l'ambassade américaine dans la Zone verte de Bagdad, la capitale irakienne, ont été tirées vendredi à l'aube avant de tomber aux abords de ce quartier sécurisé abritant institutions gouvernementales et représentations diplomatiques, a rapporté un responsable sécuritaire irakien. L'attaque n'a pas été revendiquée. Vendredi aux environs de 04h20, heure locale, "trois roquettes Katioucha qui visaient l'ambassade américaine sont tombées à proximité de la Zone verte, près du fleuve" Tigre qui longe le quartier, a précisé le responsable sécuritaire irakien sous couvert d’anonymat.

C'est la première rapportée contre l'ambassade américaine à Bagdad depuis que des groupes armés pro-Iran ont commencé à lancer à la mi-octobre des tirs de roquettes ou frappes de drones contre les soldats américains ou les forces de la coalition internationale antijihadistes en Irak ou en Syrie voisine.

Un responsable militaire américain a confirmé le déclenchement d'alarmes et de "probables bruits d'impacts entendus" aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad et de la base Union III, abritant des troupes de la coalition internationale antijihadistes dans la Zone verte. S'exprimant lui aussi sous couvert d’anonymat, cette source a indiqué attendre "des informations officielles sur la nature de l'attaque". "Nous attendons toujours les rapports officiels concernant de potentielles victimes et dommages aux infrastructures, s'il y en a", a-t-il précisé.

Ces attaques viennent illustrer le risque d'escalade et les répercussions régionales de la guerre qui oppose depuis deux mois Israël au mouvement terroriste du Hamas dans la bande de Gaza.