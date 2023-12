L'Égypte met en garde Israël contre une "rupture" des liens si la population de Gaza fuyait vers le Sinaï

Le Caire a averti les États-Unis et Israël de ne pas pousser les réfugiés palestiniens vers l'Égypte

L'Égypte a mis en garde Israël et les États-Unis contre une situation dans laquelle des Palestiniens déplacés quitteraient la bande de Gaza pour se réfugier dans la péninsule du Sinaï, selon des responsables israéliens et américains cités par le site d'information Axios. Un tel exode pourrait provoquer une "rupture" dans les relations entre l'Égypte et Israël, aurait averti Le Caire.

Selon l'UNRWA, l'agence de secours des Nations unies pour les Palestiniens, 85 % de la population de Gaza, soit près de deux millions de personnes, ont été déplacées depuis que la guerre a éclaté après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre. Selon le site Axios, l'Égypte craint qu'avec l'extension de l'opération de l'armée israélienne au sud de la bande de Gaza, Israël "pousse les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte - et ne leur permette pas de revenir après la guerre".

AP Photo/Amr Nabil Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi.

Au début du mois, Channel 12 et Kan news ont tous deux rapporté que le Hamas cherchait à attiser les tensions entre Israël et l'Égypte en forçant les déplacés de Gaza à se rendre au sud, vers le poste frontière de Rafah, afin de faire pression sur le Caire pour qu'il appelle à un cessez-le-feu.