Le Hamas appelle l'Unesco à sauver le patrimoine de Gaza

Le Hamas estime à 104 le nombre de mosquées rasées depuis le début de la guerre

Des mosquées, le dernier hammam turc et la plus ancienne église de Gaza : la guerre entre le Hamas et Israël a déjà réduit en poussière ou endommagé d'innombrables édifices historiques du territoire, où le Hamas a appelé vendredi l'Unesco à agir.

Des vidéos et photos diffusées vendredi sur les réseaux sociaux semblent montrer les vestiges de la mosquée al-Omari, la plus grande et la plus ancienne de la ville de Gaza (nord), dont seul le minaret semble intact. Le reste de ce lieu sacré datant du 12e siècle, autrefois une église, n'est que murs de pierre blanche fissurés, éboulés.

Le ministère des Antiquités du Hamas a dénoncé dans un communiqué le "saccage des sites historiques et archéologiques" par l'armée israélienne, qui bombarde intensément la bande de Gaza dans le but d'"anéantir" le Hamas au pouvoir.

"Le crime qui consiste à viser et détruire des sites archéologiques devrait pousser le monde et l'Unesco à agir pour préserver ce grand héritage civilisationnel et culturel", a considéré le ministère, qui estime à 104 le nombre de mosquées rasées depuis le début de la guerre.

Parmi celles-ci, la mosquée al-Omari, ainsi que la mosquée Othman bin Qashqar, située également dans la ville de Gaza, ont été touchées par des frappes aériennes entre jeudi et vendredi, affirme le mouvement terroriste palestinien. Il déplore également la destruction du hammam al-Samara, dernier bain turc du territoire, où les Gazaouis prenaient les eaux depuis plus de 1.000 ans.

Enfin trois églises ont été détruites, toujours selon le Hamas, dont l'église grecque-orthodoxe millénaire de Saint-Porphyre, la plus ancienne encore active dans le territoire, située au cœur du quartier historique du Vieux Gaza, a fait l'objet le 18 octobre d'une frappe. Le patrimoine architectural de la bande de Gaza avait déjà souffert lors des précédentes guerres entre Israël et le Hamas, qui a pris le pouvoir dans le territoire en 2007.