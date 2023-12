COP28 : des manifestants pro-palestiniens se plaignent des restrictions

Les manifestations sont de facto interdites dans l'émirat du Golfe

Drapeaux interdits, zones restreintes et slogans scrutés à la loupe : des militants pro-palestiniens ont dit vendredi faire face à des restrictions sans précédent à la 28e conférence de l'ONU sur le climat à Dubaï.

Les manifestations étant de facto interdites dans l'émirat du Golfe, les actions organisées en marge des négociations se déroulent dans la zone bleue sous le contrôle de l'ONU, selon des règles strictes, surtout lorsqu'il s'agit de dénoncer la guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza, ont-ils affirmé lors d'une rencontre avec les journalistes. L'ONU Climat a dit offrir un espace aux participants pour "faire entendre leurs voix sur les problématiques liées au changement climatique".

Mais pour Asad Rehman, de l'organisation War on Want, cette COP28 est "probablement la plus restrictive" qu'il ait connue, avec le durcissement des règles comme l'interdiction de brandir des drapeaux ou de viser nommément un pays y compris durant les conférences de presse. Les slogans, qui doivent aussi être annoncés à l'avance, ont donné lieu à des discussions difficiles avec le secrétariat de l'ONU concernant les appels à un cessez-le-feu à Gaza, a-t-il déclaré. "On nous a dit qu'on pouvait parler d'un cessez-le-feu (...) mais pas d'apartheid ou d'occupation", a renchéri Tasneem Essop, du grand réseau Climate Action Network International.

KARIM SAHIB / AFP Sommet sur le climat de la COP28 à Dubaï, le 30 novembre 2023

Selon elle, les zones allouées aux manifestations sont restreintes et peu visibles, tandis que des militants ont été priés par des agents de sécurité de renoncer aux marques de soutien aux Palestiniens, comme le keffieh. Les militants, qui prévoient une marche de soutien aux Palestiniens samedi, ont affirmé avoir reçu des assurances de la présidence émiratie de la COP28 que ces restrictions n'étaient pas imposées par le pays hôte, qui a normalisé ses relations avec Israël en 2020.

Le juriste au Centre for International Environment Law, Sébastien Duyck, a jugé "inacceptable" que "les représentants des Nations unies ou autres" choisissent les messages pouvant être relayés par la société civile à la conférence, qui se déroule jusqu'au 12 décembre. Le secrétariat de Convention des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) a indiqué avoir reçu à ce jour 167 demandes d'actions, un nombre supérieur aux 153 de la COP27, et que la première semaine a connu 14 actions par jour, un nombre similaire à celui de l'année dernière. "Pour un petit nombre de cas spécifiques, le secrétariat de la CCNUCC travaille directement avec ceux qui font les demandes pour s'assurer que le code de conduite peut être respecté", a-t-elle ajouté.