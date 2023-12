CNN publie des témoignages de Gazaouis: "l'ennemi c'est le Hamas, pas les Juifs"

"Nous sommes condamnés à souffrir à cause de cette organisation stupide"

La chaîne américaine CNN a diffusé samedi matin des enregistrements de résidents de Gaza s'exprimant contre le Hamas et le massacre du 7 octobre, et dans lesquels ils affirment qu'ils sont opposés à l'organisation terroriste qui contrôle la bande. CNN a diffusé ces témoignages anonymes, présentés par Joseph Broude, chef du "Centre pour la communication de la paix", décrits comme "des enregistrements révélant ce que les Gazaouis pensent du Hamas". "Il y a un stéréotype erroné selon lequel les Palestiniens à Gaza aiment les missiles et les guerres", dit une jeune Gazaouie dans la vidéo diffusée par CNN. "Les guerres à Gaza sont initiées par le gouvernement du Hamas pour des raisons politiques qui ne servent que lui-même."

Une autre femme raconte : "Si vous êtes un citoyen gazaoui qui s'oppose à la guerre et dit 'Je ne veux pas de guerre', vous êtes étiqueté comme traître. Il est interdit de dire que vous ne voulez pas de guerre". "Il est interdit de dire que vous ne voulez pas de guerre, ils nous exploitent sous le prétexte de 'résistance'", dit un autre Gazaoui, ajoutant que seuls les membres du Hamas profitent des conflits avec Israël. "Prenez par exemple les guerres de 2008, 2012, 2014 et 2020. Ils en ont profité, et seuls les civils souffrent. À chaque conflit, lorsque le Hamas reçoit davantage d'aide financière, seuls ses membres en bénéficient tandis que nous, nous n'en tirons aucun avantage". Deux semaines après le début de la guerre, un autre habitant de Gaza a déclaré : "En ce moment, en tant que personne vivant dans la prison qu'est Gaza, mon ennemi principal et immédiat est le Hamas, pas l'occupation. Je n'ai pas de maison, pas de vie. Rien. Nous sommes condamnés à souffrir à cause de cette organisation stupide. Qui nous a fait vivre dans la pauvreté à Gaza ? Pas les Juifs. Le Hamas".

Le présentateur de CNN Jake Tapper a affimé à Broude qu'il "est certain qu'il y a aussi beaucoup de Gazaouis en colère contre les Israéliens et qui détestent Tsahal", et qu'il ne veut pas présenter une fausse image. Brouda a répondu : "Bien sûr, et il est clair qu'on peut être à la fois anti-Hamas et anti-israélien. Les sondages montrent qu'avant la guerre, environ 70% des Palestiniens à Gaza étaient en faveur de la dissolution du Hamas et d'un régime alternatif pour gouverner la bande. L'Autorité palestinienne était l'alternative proposée dans le sondage". "Mais", souligne Brouda, "il y a aussi une statistique montrant que de nombreux Gazaouis soutiennent la résistance en général, tout en exprimant clairement leur colère contre le Hamas pour avoir commencé des guerres qu'il ne peut pas gagner, tout en se cachant dans des tunnels et en laissant les civils être tués".