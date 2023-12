Le kibboutz Be'eri annonce la mort de Sahar Baruch pendant sa détention par le Hamas

Sa grand-mère Geula Bachar et son frère Idan ont également été tués le 7 octobre

Le kibboutz Be'eri et le Forum des familles d'otages et de disparus ont annoncé samedi la mort de Sahar Baruch, un jeune homme de 25 ans, alors qu'il était détenu par le Hamas, après son enlèvement lors de l’attaque du 7 octobre. Pendant longtemps, sa famille ne savait pas s'il avait été capturé par le groupe terroriste et s'il était toujours en vie.

Hier, le Hamas a publié une vidéo montrant Baruch en train de parler, suivie d'images de son corps ensanglanté, prétendant, dans le cadre de sa campagne de terreur psychologique habituelle, qu'il avait été "tué" lors d'une opération de Tsahal pour libérer des otages. Selon les déclarations du Hamas, sa grand-mère Geula Bachar et son frère Idan ont également été tués le 7 octobre. Le jour de l’attaque, Sahar est arrivé en courant dans la maison en flammes de sa grand-mère pour chercher un inhalateur pour son frère, avant d’être capturé. Le kibboutz et la famille exigent désormais que la restitution de la dépouille de Sahar soit un élément central de toutes les futures négociations concernant les otages avec le groupe terroriste.