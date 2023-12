L'Égypte se prépare à l'immigration de centaines de milliers de Gazaouis début 2024

Le Hamas projeterait d’encourager les résidents de Gaza à se rendre au passage de Rafah afin de provoquer une ruée massive vers le Sinaï

Contrairement à sa position officielle, l'Égypte prépare activement un plan de relocalisation d'ampleur pour des centaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza sur son sol dès le début de 2024, a rapporté samedi le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah. Le média indique que le Caire examine la possibilité que d'autres pays arabes accueillent les Palestiniens autorisés à sortir de Rafah, ainsi que la possibilité que des étudiants palestiniens reçoivent des bourses d'études en Europe, en Turquie et aux États-Unis, ce qui leur donnerait la possibilité de partir avec leurs familles.

Les sources citées par Al-Akhbar affirment que l'Égypte souhaite que le départ des réfugiés soit organisé via des autorisations de sortie délivrées avant leur entrée en Égypte. Le Caire s'attend à ce que des centaines de milliers de résidents de la bande, de tous âges, avec leurs familles, arrivent dans le pays, et un certain nombre de critères seront établis pour leur entrée, tels que leur état de santé nécessitant des soins, des motifs humanitaires, et l'éducation, à condition qu'ils ne s'installent pas dans le Sinaï, mais se dispersent ailleurs en dehors du Sinaï et qu'un nouveau statut leur soit accordé.

Les sources ont affirmé que le changement de position de l'Égypte découle de la conviction, au Caire, qu'Israël agira pour étouffer économiquement la bande, même après la fin de la guerre, et perturbera les efforts de reconstruction. L'Égypte aurait ainsi commencé à discuter des quotas de réfugiés qui rendront dans d'autres pays arabes, comme les pays du Golfe et l'Afrique du Nord, exigeant une aide économique importante de l'Europe, des États-Unis et des pays du Golfe.

SAID KHATIB (AFP/Archives) Des Palestiniens attendent près du poste frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte

Deux semaines après le début de la guerre, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avait suggéré qu'Israël transfère les Palestiniens déplacés vers les territoires du Néguev. "Ce qui se passe dans la bande n'est pas seulement une action militaire contre le Hamas, mais une tentative de faire migrer les citoyens vers l'Égypte", a-t-il accusé. La semaine dernière, la chaîne publique Kan 11 a révélé que le Hamas prévoit de faire pression sur l'Égypte pour qu'elle pousse Israël à arrêter les combats dans le sud de la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, le Hamas projette d’encourager les résidents de Gaza à se rendre au passage de Rafah et à la frontière avec l'Égypte, afin de provoquer une ruée massive vers la péninsule du Sinaï.