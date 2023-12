Netanyahou discute de la guerre à Gaza pendant près d'une heure avec Poutine

Netanyahou a exprimé son mécontentement concernant les positions prises par les représentants russes à l'ONU et dans d'autres forums contre Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone, dimanche, avec le président russe Vladimir Poutine à propos de la guerre contre le Hamas et de la situation dans la région. Le dirigeant israélien a quitté la réunion du cabinet au plein milieu pour cet entretien qui a duré près de 50 minutes, selon le bureau du Premier ministre. Cet entretient intervient dans un contexte de tension entre Jérusalem et Moscou en raison de la position résolument anti-israélienne dans la guerre contre le Hamas adoptée par le Kremlin, et après les propos cinglants tenus vendredi par l'ambassadeur russes aux Nations unies à l'encontre de l'État hébreu.

Le bureau a indiqué que Netanyahou a exprimé son mécontentement concernant les positions prises par les représentants russes à l'ONU et dans d'autres forums contre Israël. Il a également fait part de ses critiques à l'égard de "la coopération dangereuse" entre la Russie et l'Iran, et souligné que tout pays victime d'une attaque terroriste criminelle comme celle qu'Israël a subi agirait avec autant de force qu'Israël.

Selon le communiqué du bureau du Premier ministre, Netanyahou a également exprimé sa reconnaissance pour les efforts russes visant à libérer un citoyen israélien possédant également la nationalité russe, affirmant qu'Israël utilisera tous les moyens, politiques et militaires, pour libérer tous ses otages.

Enfin le dirigeant israélien a demandé au chef du Kremlin de faire pression sur la Croix-Rouge pour favoriser les visites et l'accès aux médicaments pour les otages israéliens retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.