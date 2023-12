Le Hamas se venge et diffuse le numéro de téléphone de Gilad Erdan, ambassadeur israélien à l'ONU

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU avait brandi en pleine Assemblée générale le numéro du Hamas

Réponse du berger à la bergère... Le groupe terroriste Hamas a diffusé le numéro de téléphone portable de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan. Mardi, lors du vote de l’Assemblée Générale de l’ONU sur un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza, Gilad Erdan avait expliqué que pour obtenir une véritable trêve, il fallait contacter Yehyah Sinwar lui-même. Il avait alors brandi une pancarte avec le numéro de téléphone du chef du Hamas à Gaza et l'avait énoncé à haute voix.

L'intervention du diplomate n’a pas du tout plu à l’organisation terroriste qui a, à son tour, diffusé sur ses réseaux, et notamment sur Telegram, le numéro de téléphone de l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, obtenu sur le site du Parlement israélien. Par conséquent, Gilad Erdan a déjà reçu des milliers d’appels et de messages de différents pays, en particulier sur WhatsApp.

MAHMUD HAMS / AFP Le chef de l'aile politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar

Les appels et les messages proviennent majoritairement de pays arabes comme la Jordanie ou de pays à population majoritairement musulmane comme l’Indonésie. "Salut, pourquoi tu nous nargues et dis que c’est le numéro de notre leader. Nous pourrons de tuer dans un avenir proche", a-t-il reçu d'un numéro indonésien. "Salut Gilad Erdan ! Es-tu toujours en vie aujourd’hui ?", demande un autre. "Où êtes-vous sale porc ? Nous sommes là, et votre fin est proche. La Palestine vaincra et nous prierons Al-Aqsa pour vous écraser. Allah Akbar", a-t-il reçu depuis la Jordanie.