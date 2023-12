Ambassade américaine attaquée en Irak : certains assaillants ont "des liens" avec les forces de l'ordre

Des salves de roquettes avaient été tirées à l'aube du 8 décembre contre l'ambassade américaine dans la capitale irakienne sans faire de blessés

Les autorités irakiennes ont annoncé jeudi avoir interpellé plusieurs des assaillants ayant participé à l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad le 8 décembre, précisant que parmi les auteurs de ces tirs de roquettes "certains ont des liens avec certains services de sécurité".

Des salves de roquettes avaient été tirées à l'aube du 8 décembre contre l'ambassade américaine dans la capitale irakienne sans faire de blessés, illustrant le risque d'escalade régionale après deux mois de guerre entre Israël et le Hamas.

L'attaque, jamais revendiquée, était la première rapportée contre l'ambassade depuis que des groupes armés pro-Iran ont lancé à la mi-octobre des frappes similaires contre les soldats américains ou les forces de la coalition internationale antijihadiste, en Irak ou en Syrie voisine. "Selon des informations préliminaires, certains" des assaillants "ont malheureusement des liens avec certains services de sécurité", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du Premier ministre irakien, le général Yehia Rasool, évoquant l'attaque contre l'ambassade américaine.

Ayman HENNA / AFP La base aérienne d'Ain al-Assad qui accueille les forces américaines en Irak dans la province occidentale d'Anbar, en Irak

"Les services de sécurité ont arrêté un certain nombre d'entre eux", précise le communiqué, sans fournir leur nombre ni leur identité. Les autorités sont parvenues à arrêter "ceux qui ont aidé les criminels et leur ont apporté un soutien logistique pour arriver à la zone d'où a été menée l'attaque, puis assurer leur fuite", précise le communiqué. Un responsable sécuritaire à Bagdad, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier, a fait état de 13 personnes interpellées, dont des membres des forces de sécurité. Les factions pro-Iran sont ulcérées par le soutien apporté par Washington à Israël dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque meurtrière sans précédent du mouvement terroriste sur le sol israélien. "Les recherches et les investigations se poursuivent pour parvenir à tout ceux qui ont contribué à cette attaque" contre l'ambassade américaine, a indiqué le communiqué du général Yehia Rasool.

"De telles attaques ne peuvent ni être tolérées ou passées sous silence, en raison de la menace grave qu'elles représentent pour la sécurité et la stabilité du pays, et les dommages portés à la réputation de l'Irak", avertit le communiqué.

La plupart des attaques de ces dernières semaines contre les soldats américains ont été revendiquées par la "Résistance islamique en Irak", nébuleuse formée par des combattants enrôlés dans des groupes affiliés au Hachd al-Chaabi. Cette coalition d'anciens paramilitaires est désormais intégrée aux forces de l'ordre.