Dalia Ziada, l'écrivaine égyptienne en exil pour avoir critiqué le Hamas

"Lorsqu'il s'agit d'attaques contre Israël et le peuple juif, le Hamas n'est plus considéré comme un groupe terroriste mais comme un héros"

Dalia Ziada, écrivaine égyptienne et militante pour les droits de l'homme, vit aujourd'hui en exil après avoir critiqué le mouvement terroriste Hamas après le 7 octobre. Elle s'est confiée mercredi soir à i24NEWS dans le cadre de l'émission Défense présentée par Matthias Inbar.

Pour Mme Ziada, tous les mouvements islamistes comme le Hamas utilisent la cause nationale (palestinienne, ndlr) pour couvrir leurs atrocités et leurs crimes contre des civils. "Ils l'utilisent toujours comme justification pour appuyer ce en quoi ils croient, c'est-à-dire, établir un califat dans lequel ils régneront avec la sharia qui est leur objectif ultime. Cela n'a rien à voir avec un conflit national", a-t-elle affirmé.

Interrogée sur ses positions contestées dans son pays d'origine, Mme Ziada a affirmé qu"'il n'y a pas véritablement de liberté d'expression dans le monde arabe". "Quand j'ai critiqué le Hamas, je pensais que j'étais en conformité avec la position égyptienne depuis des années. Mais il semble que pour l'Egypte et d'autres pays arabes, le Hamas n'est un groupe terroriste que lorsqu'il s'en prend à des Arabes et à des Egyptiens, mais lorsqu'il s'agit d'Israël et du peuple juif, il n'est plus considéré comme tel, mais bien comme un héros", a-t-elle expliqué en dénonçant "la dualité et l'hypocrisie dans laquelle on vit dans notre région".

MAHMUD HAMS / AFP Terroriste du Hamas dans la bande de Gaza

Dalia Zadia a eu accès aux vidéos des massacres commis par le Hamas lors d'une conférence. "J'étais tellement choquée et en colère contre nos médias arabes qui mentaient sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, que je me suis dit qu'il fallait que je dise la vérité. Je pensais aux femmes et aux enfants qui ont été brutalisés par le Hamas et je voulais parler pour eux. Peu importe que ma religion ou ma nationalité soit différente de la leur, nous sommes tous des êtres humains", a-t-elle lancé. "Je suis désolée de dire que mes compatriotes égyptiens musulmans continuent à faire passer la haine d'Israël sur la base de motifs religieux", a-t-elle poursuivi.

Menaces des Frères musulmans en Occident

Dalia Ziada a également alerté les Occidentaux sur le danger imminent que présente les Frères musulmans en Europe. "Les Frères musulmans sont une terrible menace pour les pays occidentaux. Ils ont révélé dans les années 90 leur projet de saboter les pays occidentaux de l'intérieur pour construire leur califat et y faire régner la sharia", a-t-elle relaté. "Et je vois que cela se produit, il n'y a qu'à voir les gens qui protestent dans les grandes capitales comme Washington. Les islamistes sont en train d'infiltrer les sociétés occidentales en utilisant les espaces libres et ouverts pour promouvoir leurs idées monstrueuses et leur distorsion dans l'interprétation de la loi islamique", a-t-elle poursuivi en déplorant l'"influence considérable du mouvement dans les sociétés occidentales". "Ils mènent des mouvements contre les Juifs, l'antisémitisme aux Etats-Unis a atteint des niveaux jamais vus auparavant à cause de leur influence croissante, et c'est pareil pour l'Europe".

"Les Occidentaux doivent néanmoins être conscients du fait que tous les musulmans ne sont pas des Frères musulmans, et que les Frères musulmans ne représentent pas tous les musulmans, exactement comme le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Ils doivent faire la distinction entre les musulmans modérés et qui pratiquent de manière individuelle, et ceux qui essaient de politiser l'islam pour servir leurs propres objectifs", a-t-elle conclu.