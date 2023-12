Israël/Gaza : le cabinet approuve la réouverture de Kerem Shalom pour acheminer de l'aide humanitaire

Il s'agit d'une première depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023

Le cabinet a voté en faveur de la réouverture du point de passage israélien de Kerem Shalom pour l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, pour la première fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, a annoncé aujourd'hui le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Cette déclaration fait suite à l'escalade des pressions exercées par l'administration Biden et quelques heures après que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a achevé ses dernières réunions en Israël. Le bureau de M. Netanyahou a révélé pour la première fois qu'Israël s'est engagé, dans le cadre de la trêve qui a permis la libération de 105 otages le mois dernier, à faciliter l'entrée à Gaza de 200 camions d'aide humanitaire par jour.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des camions palestiniens chargés d'agrégats, de fer et de ciment entrent par le point de passage commercial de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza, le 1er septembre 2021

Le point de passage égyptien de Rafah, qui était jusqu'à présent le seul ouvert à l'entrée de l'aide, n'a pu accueillir que 100 camions par jour, même après qu'Israël a commencé à utiliser Kerem Shalom pour les inspections en début de semaine, en plus du point de passage de Nitzana, a précisé le bureau de M. Netanyahou. La décision du cabinet ne s'applique qu'à l'aide en provenance d'Égypte et non des Nations unies, selon un responsable israélien.

Les Etats-Unis saluent la décision

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a salué la décision israélienne de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom. "Avant de quitter Israël, j'ai été informé par mon homologue, le président du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, que le gouvernement israélien avait pris la décision d'ouvrir son poste-frontière de Kerem Shalom pour permettre l'acheminement direct de l'aide humanitaire aux civils palestiniens de Gaza. Nous nous félicitons de cette mesure importante", a déclaré M. Sullivan à l'issue de deux jours de réunions en Israël et à Ramallah. "Le président Biden a soulevé cette question lors de ses récents appels téléphoniques avec le Premier ministre Netanyahou, et ce fut un sujet de discussion important lors de ma visite en Israël au cours des deux derniers jours", a déclaré M. Sullivan dans un communiqué.

Brendan SMIALOWSKI / AFP Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s'exprime lors du briefing quotidien dans la salle de presse Brady de la Maison Blanche à Washington, DC, le 10 octobre 2023.

"Les États-Unis restent déterminés à accroître et à maintenir le flux d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. "Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l'Égypte et d'autres partenaires sur l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire par le point de passage de Rafah, et nous espérons que cette nouvelle ouverture permettra de décongestionner le passage et de faciliter l'acheminement de l'aide vitale à ceux qui en ont besoin de toute urgence à Gaza", a-t-il ajouté.