L'émir du Koweit a été enterré dimanche

La disparition de cheikh Nawaf et l'âge avancé de son successeur augmentent les incertitudes dans un pays secoué par les divisions

L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, a été enterré dimanche. Enveloppé du drapeau koweïtien, le cercueil de l'émir a été transporté dans une mosquée du Koweït pour des prières avant une cérémonie d'enterrement retransmise par la télévision d'Etat. L'assistance était limitée aux membres de la famille régnante, qui ont fait des adieux intimes au souverain qui a régné pendant trois ans mais le secrétaire américain à la Défense Lloyd (C-L) Austin et le Président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sont venus présenter leurs condoléances.

AFP Le ministre koweïtien de la Défense, Cheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah (C-R), reçoit le secrétaire américain à la Défense Lloyd (C-L) Austin à l'aéroport international du Koweït à Koweït City le 17 décembre 2023

Le président du parlement koweïtien était également présent aux obsèques, ainsi que le nouvel émir, cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui devrait prêter serment devant le Parlement mercredi.

Dans la ville de Koweït, de grands panneaux numériques affichaient des photos du défunt et des textes louant sa "sagesse". Né en 1937, Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort de ce dernier en septembre 2020.

Yasser Al-Zayyat / AFP Les drapeaux nationaux du Koweït sont mis en berne devant les célèbres tours du Koweït à Koweït City le 16 décembre 2023

Riche Etat pétrolier du Golfe, le Koweït est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise entre les pouvoirs exécutif et législatif, qui sape les espoirs de réformes. Le nouvel émir, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, est âgé de 83 ans, et la question qui se pose désormais est de savoir si la famille princière va choisir un dirigeant plus jeune. La disparition de cheikh Nawaf et l'âge avancé de son successeur augmentent les incertitudes dans un pays secoué par les divisions au sein même de la famille des Al-Sabah, dont certains membres accusent d'autres de corruption ou de conspiration.