Bachar al-Assad affirme que "Les Juifs modernes n'ont aucun lien avec le peuple d'Israël"

"Le nazisme a été autorisé à s'imposer et à construire une armée avec le soutien, l’argent, les prêts et les investissements américains", a-t-il aussi affirmé

Dans un discours prononcé plus tôt cette semaine, le président syrien Bashar al-Assad a nié la réalité de la Shoah, et accusé les États-Unis d'avoir financé le parti nazi allemand. La vidéo du discours, traduite et publiée par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), montre Bacher al-Assad affirmant ainsi à son public qu'"il n'y avait aucune preuve que six millions de Juifs ont été tués pendant l'Holocauste".

Selon lui, "il n'y avait pas de méthode spécifique de torture ou de meurtre spécifique aux Juifs". "Les nazis utilisaient les mêmes méthodes partout", a-t-il assuré.

Le président syrien a poursuivi ses diatribes en pointant "la politisation de la question de l'Holocauste" : "C'est vrai qu'il y avait des camps de concentration, mais ce qui montre qu'il s'agit d'une question politisée et non humanitaire, c'est que nous parlons de ces six millions, sans jamais parler des 26 millions de Soviétiques qui ont été tués dans cette guerre. Ces six millions sont-ils plus précieux ?", a-t-il lancé.

https://twitter.com/i/web/status/1737385983560069384 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il a également suggéré que la question de la Shoah avait été politisée pour falsifier la vérité et préparer le transfert des Juifs d’Europe vers d’autres régions, notamment vers la Palestine. "Les Juifs modernes n'ont aucun lien avec le peuple d'Israël", a-t-il dit, reprenant à son compte la théorie selon laquelle ces derniers descendent des Khazars, un peuple turc d'Europe de l'Est et d'Asie centrale.

Bachar al-Assad a enfin dénoncé un soi-disant financement américain du Troisième Reich. "Comment se fait-il qu’en dépit de l’effondrement de l’Allemagne [après la Première guerre mondiale] et des contraintes européennes, le nazisme ait été autorisé à s'imposer et à construire une armée ? Cela a été réalisé avec le soutien, l’argent, les prêts et les investissements américains", a-t-il assuré.