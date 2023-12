L'administration américaine est engagée à créer un État palestinien, dit Blinken à la Jordanie

Lors de son appel, Blinken a "souligné l'engagement des États-Unis à fournir et à faciliter une aide humanitaire accrue et durable à Gaza"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réitéré l'engagement de l'administration Biden en faveur de la création d'un État palestinien lors d'un appel téléphonique mardi avec son homologue jordanien Ayman Safadi, selon le département d'État.

Au cours des deux derniers mois, Ayman Safadi s'en est pris à la politique américaine concernant la guerre entre Israël et le Hamas, refusant de coopérer aux efforts de Washington visant à déterminer qui gouvernera temporairement la bande de Gaza après la guerre. Toutefois, les États-Unis ont évité tout reproche envers la Jordanie, apparemment préoccupés par la fragilité persistante du régime d'Amman.

Tomer Neuberg/Flash90

Lors de son appel avec Ayman Safadi, le secrétaire d'Etat américain a "souligné l'engagement des États-Unis à fournir et à faciliter une aide humanitaire accrue et durable à Gaza et a exprimé sa gratitude à la Jordanie pour son rôle de chef de file dans la fourniture de l'aide". Les deux hommes ont également "discuté des efforts visant à empêcher le conflit de s'étendre, et de la nécessité de faire tout ce qui est possible pour protéger les civils à Gaza et mettre fin à la violence des colons extrémistes en Cisjordanie". Ces derniers jours, Antony Blinken a eu une série d'entretiens avec ses homologues arabes, qui ont donné lieu à des comptes rendus quasi similaires de la part de son bureau.