Gaza : Tsahal a attaqué des zones qu'elle avait désignées comme "sûres" pour les civils, selon CNN

"Depuis le début des combats, Tsahal a exhorté la population civile à évacuer temporairement les zones de combats intenses", a répondu l'armée israélienne

L'armée israélienne a frappé au moins trois endroits de Gaza qu'elle avait désignés comme lieux d'évacuation pour les civils, selon une analysée effectuée par le site CNN.

Au début du mois, l'armée israélienne a publié une carte de Gaza divisée en 623 zones numérotées, indiquant "les points que l'armée s'apprêtait à cibler" et "les zones vers lesquelles les civils devraient fuir". Selon l'analyse, les instructions de l'armée israélienne étaient parfois imprécises et confuses. Non seulement certains messages auraient été contradictoires mais, de plus, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité des Palestiniens à recevoir les informations en raison des pannes d'électricité et d'Internet.

IDF Spokesperson

À l’aide de vidéos et de photos partagées en ligne, d’images satellite et de reportages locaux, CNN a affirmé que trois attaques israéliennes avaient eu lieu dans des zones annoncées comme sûres. "Depuis le début des combats, Tsahal a exhorté la population à évacuer temporairement les zones de combats intenses vers des zones plus sûres, afin de minimiser les risques", a répondu l'armée israélienne à CNN.

L'armée israélienne a également affirmé avoir attaqué les zones identifiées après une "indication des services de renseignement selon laquelle ces lieux étaient des abris pour les commandants de la brigade Rafah de l'organisation terroriste Hamas".

Tsahal

Les organisations humanitaires ont fait part de leurs inquiétudes concernant la "zone humanitaire" d'al-Mawasi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) la qualifiant de "désastre" en raison des conditions de surpeuplement et du manque d'infrastructures. Au début du mois, Avihaï Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne pour les médias arabes, a publié sur les réseaux sociaux des ordres d'évacuation pour les citoyens de Gaza vers des zones que Tsahal a qualifiées de "zones sûres" au cours du premier mois et demi de combats. Trois jours après la déclaration de M. Adraee, trois frappes israéliennes auraient ciblé des endroits à Rafah, malgré l'avis de Tsahal selon lequel les habitants de Gaza devraient être évacués vers Rafah.