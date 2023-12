Irak: attaque de drone contre la coalition internationale antijihadistes

L'attaque de lundi a été lancée au moyen d'un "drone" contre une base située à proximité de l'aéroport d'Erbil

Une attaque de drone a visé lundi une base abritant des forces américaines et de la coalition internationale antijihadistes dans le nord de l'Irak, a-t-on appris auprès d'un responsable américain et du gouvernement irakien, ce dernier évoquant "des blessés".

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale engagées contre le groupe Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie a bondi depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

L'attaque de lundi a été lancée au moyen d'un "drone" contre une base située à proximité de l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan d'Irak, a déclaré Yahya Rassoul, porte-parole du Premier ministre irakien pour les affaires militaires, dans un communiqué.

L'attaque a fait "des blessés", a-t-il affirmé, sans toutefois préciser leur nombre ou leur état.

De son côté, un responsable militaire américain a confirmé que le drone avait visé "les troupes américaines et de la coalition".

"Nous sommes toujours en train d'évaluer si (cette attaque) a fait des blessés ou des dégâts matériels", a-t-il poursuivi, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Dans la foulée, la "Résistance islamique en Irak", nébuleuse de groupes armés affiliés au Hachd al-Chaabi, coalition d'anciens paramilitaires intégrés aux forces régulières, a affirmé avoir lancé lundi une attaque de drone contre une autre base, celle de Harir, au nord d'Erbil. Cette base abrite, elle aussi, des troupes américaines et de la coalition internationale.

Washington a dénombré jusqu'à présent 103 attaques contre ses forces en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, soit dix jours après le déclenchement de la guerre à Gaza, selon un décompte rapporté par le responsable militaire américain.