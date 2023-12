Les États-Unis frappent des sites pro-iraniens en Irak en réponse à une attaque contre leur personnel

"L'armée américaine a procédé à des frappes proportionnées sur trois installations utilisées par le Kataëb Hezbollah et des groupes affiliés en Irak"

Les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé lundi trois sites utilisés par le Hezbollah et d'autres forces soutenues par l'Iran en Irak en réponse notamment à une attaque ayant ciblé des personnels américains à Erbil, dans le nord du pays. "L'armée américaine a procédé à des frappes nécessaires et proportionnées sur trois installations utilisées par le Kataëb Hezbollah et des groupes affiliés en Irak", a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué.

Ces frappes sont "une réponse à une série d'attaques contre des personnels américains en Irak et en Syrie menées par des milices soutenues par l'Iran, dont celle du Kataëb Hezbollah, affilié à l'Iran, et des groupes affilés, contre la base aérienne d'Erbil plus tôt dans la journée", a-t-il souligné.

L'attaque d'Erbil a blessé trois personnels américains, dont un grièvement, a indiqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Cette attaque a été menée à l'aide d'un drone explosif et a été revendiquée par le groupe Résistance islamique en Irak, nébuleuse de membres issus de plusieurs groupes terroristes pro-Iran.

"Les États-Unis agiront à un moment et de la façon de son choix si ces attaques devaient se poursuivre", a souligné Mme Watson dans un communiqué. Washington dispose d'environ 2 500 militaires en Irak et 900 en Syrie, dans le cadre d'un dispositif destiné à lutter contre une éventuelle résurgence du groupe Etat islamique.