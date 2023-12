Israël/Gaza : "La guerre continuera encore pendant de nombreux mois" (chef d'état-major)

"L’armée israélienne est sur le point d’achever le démantèlement des bataillons du Hamas dans le nord de la bande de Gaza"

Herzi Halevi, le chef d'état-major de l'armée israélienne, a rendu visite mardi aux soldats dans le nord de la bande de Gaza. "L’armée israélienne est sur le point d’achever le démantèlement des bataillons du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Nous avons éliminé de nombreux terroristes et commandants, et certains d'entre eux se sont rendus à nos forces. Nous avons aussi détruit de nombreuses infrastructures souterraines et armes", a-t-il déclaré. "Désormais, nous concentrons nos efforts dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younès, tout en continuant à préserver et à approfondir les acquis dans le nord de la bande de Gaza", a-t-il affirmé.

"Nous ne permettrons pas qu'un 7 octobre se reproduise. L'armée de l'air continue d'opérer sans relâche. Un bâtiment tombe lorsqu'il constitue une cible ennemie et lorsqu'il présente un danger pour nos forces", a-t-il ajouté.

M. Halevi a rappelé les objectifs de la guerre. "Cette guerre a des objectifs nécessaires et difficiles à atteindre, et elle se déroule sur un territoire complexe. C'est pourquoi elle se poursuivra pendant encore de nombreux mois, durant lesquels nous travaillerons avec différentes méthodes - afin que les acquis soient préservés de façon durable", a-t-il encore dit.

"Il n’y a pas de solutions magiques, pas de raccourcis pour démanteler complètement une organisation terroriste, mais des combats obstinés et déterminés. Et nous sommes très déterminés", a-t-il assuré.

"Nous atteindrons également les dirigeants du Hamas, que cela prenne une semaine ou des mois. Nous étudions et modifions constamment la manière de combattre, en adaptant nos méthodes à chaque zone et au terrain", a poursuivi le chef d'état-major israélien, rappelant également l'engagement sans faille de Tsahal pour ramener les otages.

"Nous ferons tout pour ramener les otages. Nous menons une guerre juste et, comme dans toutes les guerres, le prix à payer est lourd et douloureux", a-t-il affirmé.

Concernant la Cisjordanie, M. Halevi a indiqué que l'armée continuait ses opérations pour contrecarrer et éradiquer le terrorisme. "Les jours qui se sont écoulés depuis le 7 octobre soulèvent de nombreuses questions. Nous serons obligés de répondre à toutes, et nous le ferons dans le cadre d'une enquête approfondie. Celle-ci sera lancée dès que possible et nous publierons les résultats au public en toute transparence", a-t-il conclu.