Iran : funérailles de Razi Mousavi, chef du CGRI, tué en Syrie mardi dans une frappe attribuée à Israël

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Téhéran, scandant "mort à Israël", "mort aux États-Unis"

Des milliers de personnes ont assisté jeudi matin à Téhéran aux funérailles du commandant des Gardiens de la Révolution Razi Mousavi, tué lundi en Syrie dans une frappe attribuée à Israël, après les cérémonies funéraires la veille en Irak. Le public présent s’est rassemblé dans le centre de la capitale iranienne, sur la place de l'imam Hussein, scandant "mort à Israël", "mort aux États-Unis".

ATTA KENARE / AFP

Certains ont brandi des pancartes où Razi Mousavi apparaît sur une photo au côté du général Qassem Soleimani, chef de la force Qods et figure clé de la République islamique au Moyen-Orient, tué dans un raid américain en Irak début 2020. Lors des funérailles, le chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a salué Razi Mousavi comme "l'un des commandants des Gardiens les plus expérimentés et efficaces dans le front de la résistance".

Le général de brigade Razi Mousavi, un important commandant de la Force Qods, branche des opérations étrangères et unité d'élite des Gardiens de la Révolution, a été tué dans un tir de missile lundi, au sud de Damas. Cette mort survient en pleine guerre dans la bande de Gaza entre Israël, l'ennemi juré de Téhéran, et le Hamas, soutenu par le "front de la résistance", dont fait notamment partie l'Iran.

Interrogée sur la frappe l'ayant tué en Syrie, Israël a dit ne "pas commenter les informations des médias étrangers". Damas a pour sa part écrit aux Nations unies pour leur demander d'agir contre "les actions agressives israéliennes" susceptibles "d'enflammer la région", selon l'agence officielle syrienne Sana.

ATTA KENARE / AFP

"Notre réponse à l’assassinat de Mousavi sera une combinaison d’action directe et d'autres menées par le front de la résistance", a déclaré mercredi le porte-parole des Gardiens de la révolution, Ramazan Sharif, cité par l'agence locale Mehr.