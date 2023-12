Disparition du diplomate Itzhak Levanon (1945-2023)

L'ancien ambassadeur d'Israël en Egypte, Itzhak Levanon, est décédé mercredi soir à l'âge de 79 ans. I24NEWS retrace la vie de ce diplomate reconnu

Itzhak Levanon est né le 5 novembre 1945 dans le quartier "Wadi Abou Djimel". Très jeune, il a été confronté à l'hostilité des Libanais : "Je n'avais pas le droit d'exprimer mon sionisme", relate-t-il dans son autobiographie intitulée "Dans l'œil du cyclone".

Sa mère, Shoulamit Kitchik-Cohen, avait été très active dans l'immigration des Juifs libanais avant même la création de l'Etat d'Israël. Durant la Guerre d'indépendance, elle avait fourni à Tsahal des informations capitales sur les intentions belliqueuses de "l'armée du salut arabe" contre le yichouv, puis contre l'Etat d'Israël naissant. Durant la guerre, elle poursuivra son activité en faveur de l'alyah de la communauté libanaise. Entre 1947 et 1961, elle développera une intense activité d'espionnage et fournira de Beyrouth, de précieuses informations sur la situation sécuritaire au Liban et en Syrie. Son fils Itzhak est plus d'une fois utilisé comme coursier. Arrêtée, elle sera condamnée à mort, en 1963 par les autorités libanaises. Dans son autobiographie, Itzhak relate la scène au sein du tribunal militaire libanais : "Il y avait beaucoup de pleurs du côté de notre famille mais beaucoup d'applaudissements du côté de ceux qui espéraient cette sanction de mort"! Finalement, la peine de Shoulamit Cohen sera commuée en sept années de détention. Une peine qu'elle purgera presque intégralement avant d'être relâchée dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le jour de sa libération, elle passe la frontière et entre en Israël. Son mari et ses enfants, dont Itzhak Levanon qui a alors 22 ans, entre dans le corps diplomatique israélien au début des années 80. Il va occuper une série de postes comme responsable du département de communication en langue arabe au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies à Genève. Il occupera diverses fonctions diplomatiques en France, au Venezuela, au Canada, avant d'être nommé consul d'Israël à Boston. En novembre 2009, il atteint le summum de sa carrière diplomatique en devenant ambassadeur d'Israël en Egypte. C'est au Caire qu'il assistera au déclenchement du printemps égyptien qui aboutira à la destitution de Hosni Moubarak. En août 2011, il est évacué des locaux de l'ambassade d'Israël au Caire après des émeutes très violentes contre le bâtiment de l'ambassade. "Je me souviens avoir eu réellement peur ce jour-là. Nous avons vécu 13 heures de tension avant d'être évacués". Dans ses mémoires, il ne mache pas ses mots envers le comportement des Egyptiens. Itzhak Levanon prend sa retraite après ces événements, et entame une carrière d'enseignant au sein du prestigieux centre multidisciplinaire IDC à Hertzliya. Au cours des dix dernières années, Itzhak Levanon, a publié de nombreux éditoriaux dans la presse israélienne, et il s'est imposé comme l'un des orientalistes les plus passionnants lors de ses interventions sur i24NEWS dans les trois langues qu'il possédait parfaitement : le français, l'arabe et l'anglais.

i24NEWS présente ses condoléances attristées pour sa disparation.