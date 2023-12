Le Hezbollah accuse Israël d'avoir "piraté" des caméras de vidéosurveillance au Liban

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre quotidien d'échanges de tirs

Le Hezbollah, mouvement terroriste libanais soutenu par l'Iran, a accusé jeudi Israël d'avoir piraté les caméras de vidéosurveillance installées dans les maisons et les magasins du sud du Liban, appelant les habitants à déconnecter ces appareils d'Internet.

"L'ennemi a récemment piraté des caméras civiles connectées à Internet et installées devant les maisons, les magasins et les institutions dans les villages de la ligne de front", affirme le Hezbollah dans un communiqué. Le mouvement chiite, allié du Hamas, accuse Israël d'utiliser les images pour cibler ses combattants.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre quotidien d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Ces échanges de tirs ont été largement limités à la zone frontalière. Israël a prévenu qu'il était prêt à intensifier son action militaire si les combattants du Hezbollah ne se retirent pas de la frontière.