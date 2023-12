Syrie : l'aéroport d'Alep visé par des frappes attribuées à Israël

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), l'attaque a fait sept morts et visait des entrepôts de la Force Qods iranienne

L'aéroport international d'Alep, en Syrie, a été visé par des frappes aériennes attribuées à Israël, samedi en fin d'après-midi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), l'attaque a fait sept morts et visait des entrepôts de la Force Qods iranienne utilisés pour le stockage d'armes acheminées par voie terrestre, ainsi que des positions des milices pro-iraniennes dans la région de l'aéroport. L'ONG a ajouté que l'attaque a été menée à l'aide de six missiles.

De son côté, le ministère de la Défense syrien a annoncé que des dégâts matériels ont été causés par l'attaque aérienne. "Israël a effectué une attaque aérienne depuis la Méditerranée, à l'ouest de Lattaquié dans le nord-ouest du pays, visant plusieurs cibles au sud de la ville d'Alep", a indiqué dans le ministère. Plus tôt dans la journée, dix-neuf combattants affiliés à l'Iran ont été tués et une vingtaine blessés dans des frappes aériennes "probablement israéliennes" contre des sites dans l'est de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Ces propos interviennent sur fond de multiplication des attaques de groupes pro-Iran visant l'armée américaine en Syrie et en Irak depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. Une cargaison d'armes en provenance d'Irak et un entrepôt de munitions ont également été ciblés et d'importantes explosions ont retenti, a ajouté l'OSDH, basé au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

Par ailleurs, des "bombardements terrestres israéliens" au cours de la nuit ont tué deux combattants d'un groupe affilié au Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, dans la province de Qouneitra (sud), a indiqué l'OSDH. Les deux hommes, "d'origine palestinienne", étaient "membres d'un groupe affilié à la Résistance syrienne pour la libération du Golan (annexé par Israël, ndlr), qui travaille avec le Hezbollah libanais", a ajouté l'OSDH. L'armée israélienne avait annoncé samedi matin mener des frappes en Syrie après que deux roquettes tirées depuis le pays soient tombées sur un territoire sous son contrôle.

L'Iran soutient des groupes armés en Syrie, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, mouvement islamiste palestinien soutenu par l'"axe de la résistance" à Israël, dont fait notamment partie Téhéran.