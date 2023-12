Le Hezbollah affirme qu'Israël "n'est pas en mesure" d'imposer au Liban ses conditions

"Israël devait d'abord arrêter la guerre à Gaza pour que les hostilités avec le Liban cessent"

Le numéro deux du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a déclaré dimanche qu'Israël n'était "pas en mesure" d'imposer ses conditions sur la présence de la formation pro-Iran à la frontière libano-israélienne.

L'armée israélienne a évacué des milliers de civils vivant le long de sa frontière nord avec le Liban, et Israël tente d'éloigner le Hezbollah en le repoussant au nord du fleuve Litani, à au moins 30 kilomètres au nord de la frontière. "Israël fait des propositions (...) et essaie de faire croire qu'il a des options" pour aider au retour des Israéliens déplacés et éloigner de la frontière les combattants du Hezbollah, a déclaré M. Qassem dimanche.

Mais "Israël n'est pas en mesure d'imposer ses options", a-t-il souligné en précisant qu'Israël devait "d'abord arrêter la guerre à Gaza" pour que les hostilités avec le Liban "cessent".

"Les bombardements persistants de civils au Liban signifient que la réponse sera plus forte et proportionnelle à l'agression israélienne", a mis en garde le numéro deux du mouvement chiite terroriste proche de l'Iran.

Depuis le début des violences transfrontalières, plus de 160 terroristes ont été tués au Liban.