Otages : une délégation israélienne se rend au Caire (média arabe)

Les négociations porteront également sur le retrait des unités de l'armée israélienne du cœur de la bande de Gaza jusqu'à la frontière

Une délégation israélienne se rendra au Caire ce lundi pour discuter d'une nouvelle phase de l'accord de libération des otages avec le Hamas, a rapporté le journal saoudien A-Sharq Al-Awsat. Cette information intervient alors qu'une délégation du Hamas se trouve actuellement au Caire.

Des sources proches des discussions ont déclaré que les négociations portent sur la libération par le Hamas de 40 otages israéliens, dont des personnes âgées, des personnes souffrantes, des blessés, des femmes et des mineurs de moins de 18 ans, en échange de la libération de quelques centaines de prisonniers palestiniens et d'un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza pour une période allant de 21 à 30 jours.

Selon les sources, les négociations porteront également sur le retrait des unités de l'armée israélienne du cœur de la bande de Gaza jusqu'à la frontière, l'augmentation des quantités de nourriture, de carburant et de médicaments entrant dans la bande de Gaza, et le retour d'un certain nombre de personnes déplacées dans leurs zones au nord de la bande de Gaza.

Les sources ont ajouté à Al-Sharq que les négociations examinent les spécifications des prisonniers palestiniens qu'Israël libère, soulignant que ce cycle est suivi de négociations sur un "accord global" visant à libérer tous les prisonniers israéliens en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens.

Par ailleurs, ces mêmes sources ont expliqué que l'accord qui sera négocié n'inclura pas les principaux prisonniers palestiniens dont la libération sera négociée au cours de la dernière étape, tels que Marwan Barghouti, membre du comité central du Fatah, et d'autres responsables palestiniens.