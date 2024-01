Arabie saoudite : "les pays arabes devraient rompre leurs liens avec Israël" (sondage)

Un sondage a révélé qu'ils considèrent que la guerre contre le Hamas est une victoire pour "les Palestiniens, les Arabes et les musulmans"

Les Saoudiens estiment à une écrasante majorité que les pays arabes devraient rompre tous leurs liens avec Israël pour protester contre ses opérations militaires à Gaza, selon un récent sondage qui révèle également une augmentation du soutien au Hamas.

Le sondage, réalisé auprès de 1 000 citoyens saoudiens à la demande de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient, a mesuré l'évolution des mentalités après la guerre entre Israël et Gaza. Le sondage, publié jeudi dernier, a couvert la période du 14 novembre au 6 décembre 2023. Selon les résultats, 96 % des personnes interrogées ont approuvé la proposition selon laquelle "les pays arabes devraient immédiatement rompre tout contact diplomatique, politique, économique ou autre avec Israël pour protester contre son action militaire à Gaza".

Avant les attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre, l'Arabie saoudite et Israël étaient de plus en plus enclins à normaliser leurs relations, à l'instar des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Maroc et du Soudan. Mais les efforts visant à créer des liens officiels entre l'Arabie saoudite et Israël ont été indéfiniment gelés en raison de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Une grande majorité (91 %) des personnes interrogées ont approuvé la déclaration selon laquelle "malgré les destructions et les pertes humaines, cette guerre à Gaza est une victoire pour les Palestiniens, les Arabes et les musulmans".

Israeli Army

Le Washington Institute a noté que les sondages en temps de guerre sont susceptibles de produire des résultats volatiles, car les circonstances évoluent rapidement sur le terrain. Si le sondage révèle que le Hamas reste impopulaire auprès de la majorité des Saoudiens, la guerre a néanmoins entraîné une augmentation du soutien au groupe terroriste. Alors qu'en août, seuls 10 % des Saoudiens soutenaient le Hamas, ce chiffre est passé à 40 % au cours de la période couverte par le sondage. Seuls 16 % des Saoudiens interrogés sont d'accord pour dire que "le Hamas devrait cesser d'appeler à la destruction d'Israël et accepter plutôt une solution permanente au conflit fondée sur deux États, sur la base des frontières de 1967".

MAHMUD HAMS / AFP

Les sondages réalisés au cours des conflits précédents montrent que toute augmentation du soutien saoudien au Hamas tend à être de courte durée, contrairement à des pays comme le Liban, la Jordanie et l'Égypte. Les trois quarts des personnes interrogées ont exprimé leur soutien à l'implication diplomatique arabe dans "le rétablissement de la paix entre Palestiniens et Israéliens, en incitant les deux parties à adopter des positions plus modérées". À la question "Indépendamment de ce qui est juste, il n'y a pas de solution militaire au conflit avec Israël, il faudra donc qu'il y ait un jour des négociations politiques en vue d'un accord israélo-palestinien", une majorité encore plus large (86 %) s'est déclarée d'accord. Une autre majorité écrasante de Saoudiens interrogés (95 %) a déclaré ne pas croire que l'attaque du Hamas avait visé des civils israéliens.