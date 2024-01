Les frappes israéliennes en Syrie ont augmenté de 40 % en 2023, selon un organisme de recherche

Au total, 95 sites ont été frappés et 297 cibles détruites en 2023

Le Centre de recherche syrien Jusoor, qui se présente comme une institution de recherche indépendante spécialisée dans les études politiques, économiques et sociales, a publié cette semaine une étude détaillée de toutes les attaques israéliennes en Syrie en 2023. L’enquête a révélé que 40 attaques ont été enregistrées en 2023, contre 28 en 2022 et le même nombre en 2021.

(Planet Labs PBC via AP

Selon le centre de recherche, au cours de l'année écoulée, les attaques ont été diverses et ont été menées par voie aérienne, terrestre et maritime, certaines d'entre elles ayant été effectuées simultanément contre plusieurs zones de la Syrie. Au total, 95 sites ont été frappés et 297 cibles détruites, a précisé Jusoor. Selon l'institut, cette augmentation est directement liée à l'expansion des activités iraniennes en Syrie et à la tentative de Téhéran de faire de ce pays une base pour ses actions et celles de ses émissaires contre Israël.

Selon les données du centre, Israël a intensifié ses attaques en Syrie après le tremblement de terre dans le pays et en Turquie en début d’année et après l'attaque terroriste du 7 octobre. L’Iran a profité de ces évènements pour augmenter le nombre de ses sites militaires, pour un total estimé aujourd’hui à 570, la plupart dans le sud de la Syrie.

AP Photo/Tsafrir Abayov

Selon le rapport, en 2023, les frappes aériennes ont été le moyen principal de l’intervention militaire israélienne en Syrie et ont été menées par des avions F-16 et des drones. La supériorité aérienne israélienne a causé de lourdes pertes aux milices iraniennes, a précisé l'institut. Jusoor a également affirmé que des incursions terrestres israéliennes visant à empêcher les milices de s’installer ont eu lieu. Damas et sa région a été le secteur le plus attaqué, suivi par Alep et Quneitra.

Le rythme des attaques contre les milices iraniennes en Syrie devrait augmenter en 2024, a conclu l’étude. Elles se concentreront sur les conseillers militaires iraniens et viseront à couper les lignes logistiques terrestres et aériennes, prédit Jusoor, signifiant qu’Israël continuera à cibler les aéroports militaires et civils.