Iran : le groupe Etat islamique revendique l'attentat qui a fait plus de 80 morts

Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attentat perpétré mercredi en Iran qui a fait plus de 80 morts. Une double explosion s'est produite dans la province de Kerman, près de la tombe du général Qassem Soleimani, ancien chef de la force spéciale Quds des Gardiens de la révolution, en pleine cérémonie de commémoration du quatrième anniversaire de sa mort.

Son successeur ainsi que le président iranien ont aussitôt imputé l'attaque aux Etats-Unis et à Israël, Ebrahim Raïssi déclarant que "l'entité sioniste paierait un prix très lourd pour ce crime". Washington avait rapidement réagi en niant toute implication dans l'attentat, affirmant que selon ses informations, Israël n'y était pas mêlé non plus. Après avoir fait état d'un bilan de 211 morts, Téhéran a revu le nombre de victimes à la baisse jeudi matin, indiquant qu'il était finalement de 84. Il met en cause des doublons dans les noms des victimes.

Qassem Soleimani a été tué le 3 janvier 2020 dans une frappe ciblée menée par les Etats-Unis à l'aéroport de Bagadad.