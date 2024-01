L'Irak forme un comité bilatéral pour préparer la fin de la coalition internationale dirigée par les États-Unis

Le gouvernement irakien va former un comité pour préparer la fermeture de la mission de la coalition internationale dirigée par les États-Unis dans le pays, a déclaré vendredi le bureau du Premier ministre Mohammed Shia Al-Sudani.

La déclaration de M. Sudani intervient au lendemain d'une frappe américaine qui a tué un chef de milice à Bagdad, suscitant la colère des groupes pro-iraniens qui ont demandé au gouvernement de mettre fin à la présence de la coalition en Irak.

"Le gouvernement fixe la date du début des travaux du comité bilatéral chargé de prendre les dispositions nécessaires pour mettre un terme définitif à la présence des forces de la coalition internationale en Irak", a indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre. Ce comité comprendra des représentants de la coalition militaire, a indiqué un représentant du gouvernement. L'armée américaine a lancé la frappe de jeudi en représailles aux récentes attaques contre le personnel américain, selon le Pentagone. Les États-Unis disposent de 900 soldats en Syrie et 2 500 en Irak dans le cadre d'une mission qui, selon eux, vise à conseiller et à aider les forces locales qui tentent d'empêcher une résurgence de Daesh, qui s'est emparé en 2014 de grandes parties des deux pays avant d'être vaincu.

(AP Photo/Nasser Nasser, File)

Les milices alignées sur l'Iran en Irak et en Syrie s'opposent à la riposte israélienne dans la bande de Gaza et tiennent les États-Unis en partie responsables. M. Sudani exerce un contrôle limité sur certaines factions soutenues par l'Iran, dont le soutien lui a été nécessaire pour remporter le pouvoir il y a un an et qui forment aujourd'hui un bloc puissant au sein de sa coalition gouvernementale.

"Nous soulignons notre position ferme de mettre fin à l'existence de la coalition internationale lorsque les justifications de son existence auront pris fin", a déclaré M. Sudani dans le communiqué. Daesh a revendiqué jeudi la responsabilité de deux explosions en Iran qui ont fait près de 100 morts et de nombreux blessés lors d'une cérémonie à la mémoire du commandant suprême Qassem Soleimani.