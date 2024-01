Le président iranien estime que la guerre à Gaza entraînera la "destruction d'Israël"

Le président iranien Ebrahim Raïssi a affirmé que les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, baptisés "déluge d'Al-Aqsa" par le groupe terroriste de Gaza, entraîneront "la chute d'Israël".

S'exprimant lors des funérailles des 100 victimes des attentats jumelés de l'État islamique en début de semaine, Raïssi a salué le Hamas pour ses massacres du 7 octobre, au cours desquels des milliers de terroristes ont attaqué plus de 20 communautés dans le sud d'Israël, tuant quelque 1 200 personnes et prenant environ 240 otages.

Nous savons que l'opération "'Déluge d'Al-Aqsa' entraînera la fin du régime sioniste", déclare-t-il. "Nos ennemis peuvent voir la puissance de l'Iran et le monde entier connaît sa force et ses capacités. Nos forces décideront du lieu et du moment pour passer à l'action", a-t-il ajouté à propos des auteurs des explosions meurtrières, revendiquées par l'EI. Les personnes présentes aux funérailles ont crié "vengeance, vengeance", "mort à l'Amérique" et "mort à Israël".