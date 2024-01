"Les habitants du nord d'Israël doivent appeler le gouvernement à cesser les attaques contre Gaza" (Nasrallah)

Hassan Nasrallah, chef de l'organisation terroriste Hezbollah, a pris la parole ce vendredi, environ trois mois après les massacres dans le sud d'Israël. Au début de son discours, il a indiqué que l'organisation terroriste libanaise a mené plus de 670 opérations contre l'Etat hébreu durant les trois derniers mois.

Il a affirmé que "ce qui se passe sur le front nord est une humiliation de l'ennemi" et que "les pertes du côté israélien étaient trois fois supérieures à ce qui avait été rapporté jusqu'à présent". "Un grand nombre de véhicules et de chars ont également été détruits le long de la frontière", a-t-il ajouté, soulignant que "dès le début, nous avons dit que l'objectif du front était de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à l'agression contre Gaza". Evoquant l'élimination ciblée de Saleh Al Arouri par une frappe aérienne israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, mardi 2 janvier, il a assuré qu'une riposte à ce qui s’est passé est "inévitable", et "que les habitants du nord d'Israël paieront un lourd tribut en cas de guerre et doivent appeler le gouvernement à cesser les attaques contre Gaza". Par ailleurs, le chef du Hezbollah soutient que les répercussions de la guerre à Gaza sur le Yémen sont “bénéfiques” pour ses alliés houthis. "La guerre aujourd’hui n’est pas seulement pour la Palestine, elle l’est aussi pour le Liban et son sud, notamment la région du Litani. Notre public doit être solidaire dans cette guerre, moralement, financièrement aussi. La guerre est celle du Liban, tout comme elle l’est pour Gaza et Al-Qods (Jérusalem)", a-t-il conclu.