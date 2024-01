La Turquie "révèle" les méthodes de recrutement du Mossad

Les services de renseignement en Turquie ont révélé cette semaine, les méthodes utilisées par le Mossad pour recruter des agents de renseignement dans toute la Turquie ainsi que les modes opératoires des recrues.

"Israël utilise diverses méthodes pour recruter des espions en Turquie, qui s'en prendront principalement aux Palestiniens et aux individus au Moyen-Orient", ont-ils affirmé.

"Le premier niveau de recrutement concerne la surveillance de base via des intermédiaires et des plateformes en ligne", ont indiqué les responsables turcs. Selon eux, "l'agence publie généralement des offres d'emploi sur Internet avec peu de détails, ou des liens sur les réseaux sociaux pour sélectionner les personnes appropriées. Les tâches sont conçues pour préparer les agents à mission".

"Les Israéliens travaillent avec deux groupes de personnes : le premier effectue des tâches simples tandis que le deuxième opère à des niveaux plus tactiques", ont affirmé les sources en Turquie.

"Les Israéliens ne contactent pas personnellement les espions, mais communiquent avec eux uniquement par écrit via des applications de messagerie telles que Telegram ou WhatsApp", poursuivent-ils.

"Pour les salaires, l'institution utilise généralement une méthode informelle de transfert de fonds par l'intermédiaire de commerçants tels que des bijouteries ou des bureaux de change pour maintenir le secret", ont-ils noté.

Selon les Turcs, les agents des renseignements israéliens établissent un climat de confiance avec les agents et, à un moment donné, ils leur demandent d'accomplir des tâches plus sophistiquées. "Pour s'assurer qu'elles n'ont pas le sentiment de trahir leur pays, les recrues se voient offrir un soutien psychologique, de grosses sommes d'argent et de nombreux avantages. Elles sont invitées à des réunions à l'étranger et sont hébergées dans des hôtels de luxe".

Selon les autorités turques, "34 citoyens étrangers ont été arrêtés cette semaine par la police, soupçonnés de collaborer avec les services de renseignement israéliens. Douze autres, qui n'ont pas été arrêtés, auraient déjà quitté la Turquie".

